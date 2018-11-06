Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısı 100 bini aştı

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de Avrupa'ya geçen göçmenlerin yaklaşık 50 bininin İspanya'ya, 27 bininin Yunanistan'a, 22 bininin İtalya'ya ulaştığını aktardı.

Bu yıl, Avrupa sahillerine ulaşan göçmen sayısının 100 bin sınırını geçtiğini ifade eden Millman, bin 989 göçmenin de Akdeniz sularında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Millman, geçen yıl aynı dönemde Avrupa'ya geçen göçmen sayısının 155 bin olduğunu, 2 bin 960 göçmenin de öldüğünü anımsattı. İtalya'ya bu dönemde 114 bin göçmenin ulaştığına işaret eden Millman, bu yılki keskin düşüşe dikkati çekti.

- Avrupa'ya göçmen çağrısı

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Charlie Yaxley ise bu hafta İspanya'nın Melilla sahilinde bir teknede bulunan 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaxley, Akdeniz'in dünyada göçmenler için en son yıllarda en ölümcül deniz haline geldiğini vurgulayarak göçmen ölümlerinin önüne geçilebilmesi için Avrupa ülkelerine harekete geçmeleri çağrısında bulundu.