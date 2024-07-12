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Dünya

Akdeniz'de 261 göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Akdeniz'de 261 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Akdeniz'de 261 göçmen boğulmaktan kurtarıldı
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Genel Sekreter Chapagain, Akdeniz'de bir teknede aralarında 13 kadın ve 11 çocuğun da bulunduğu 261 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ifade etti.

Chapagain dün uluslararası sularda faaliyet gösteren, Avrupalı bir denizcilik kuruluşu olan SOS Mediterranee ile ortak yürütülen 36 saatlik bir operasyon sonucunda aralarında 13 kadın ve 11 çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmeni Akdeniz'de bir tekneden kurtardıklarını açıkladı.

Açıklamada, "IFRC ve SOS Mediterranee dün Akdeniz'den 261 göçmeni başarıyla kurtardı. Bu grupta 13 kadın, 11 çocuk ve 41 refakatsiz çocuk bulunmaktaydı" denildi.

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