Akdeniz'de 261 göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Genel Sekreter Chapagain, Akdeniz'de bir teknede aralarında 13 kadın ve 11 çocuğun da bulunduğu 261 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ifade etti.

Chapagain dün uluslararası sularda faaliyet gösteren, Avrupalı bir denizcilik kuruluşu olan SOS Mediterranee ile ortak yürütülen 36 saatlik bir operasyon sonucunda aralarında 13 kadın ve 11 çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmeni Akdeniz'de bir tekneden kurtardıklarını açıkladı.

Açıklamada, "IFRC ve SOS Mediterranee dün Akdeniz'den 261 göçmeni başarıyla kurtardı. Bu grupta 13 kadın, 11 çocuk ve 41 refakatsiz çocuk bulunmaktaydı" denildi.

