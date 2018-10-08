Akdenizde iki gemi çarpıştı Akdeniz'de Tunus bandralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi ile CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandralı konteyner gemisi ile çapıştı. Bir gemide birkaç metrelik çatlak oluşurken diğer gemide ise büyük çapta maddi hasar olduğu bildirildi.