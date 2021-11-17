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Dünya

Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü

Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü

17 Kasım 2021 Çarşamba 18:35 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:35
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