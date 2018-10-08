Akdeniz'de kurtarılan 97 düzensiz göçmen Malta'da

Malta Today gazetesinin haberine göre, Akdeniz’de, Malta’nın 44 deniz mili güneyinde botlarının su almaya başlamasının ardından dün akşam Silahlı Kuvvetlere bağlı birimler tarafından kurtarılan 97 düzensiz göçmen Malta’ya getirildi.

Malta hükümetinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin ülkede kalacağı bildirildi.

Aralarında 22 kadının bulunduğu düzensiz göçmenlerin kökeninin Sudan, Fildişi Sahili, Somali, Bangladeş, Mali, Libya, Yemen, Gine, Fas, Nijerya, Mısır, Etiyopya ve Senegal olduğu belirtildi.

Malta'ya son 24 saat içinde gelen düzensiz göçmenlerin sayısının toplamı 211 oldu.

Hafta sonu 114 kişiden oluşan diğer bir grup göçmen de Malta’nın arama-kurtarma bölgesinde rutin devriyedeki Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından fark edilmiş ve kurtarma operasyonu gerçekleştirilmişti.

Hem Malta hem de İtalya daha önce Akdeniz’de kurtarma operasyonları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu gemilerine limanlarını kapattığını açıklamıştı.

Hükümetlerin düzensiz göçmen taşıyan gemiler için liman kapatma kararından dolayı Avrupa Birliği ülkeleri arasında karaya çıkışlarla ilgili olarak sık sık kriz yaşanıyor.