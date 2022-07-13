İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2022 Çarşamba / 14 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4386
  • EURO
    17,5504
  • ALTIN
    969.626
  • BIST100
    2423.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Akdeniz'de tatbikat: İsrail ve Yunanistan ordularından ortak hazırlık
Dünya

Akdeniz'de tatbikat: İsrail ve Yunanistan ordularından ortak hazırlık

İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri İsrail hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcülüğünden tatbikata ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail Hava Kuvvetlerinin, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, "gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine" tatbikat yaptığı belirtildi.

İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, tatbikatın "iki hava kuvvetlerinin hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak, farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu" kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.