Akile Salih: Hiç kimsenin Filistin meselesinden taviz vermeye hakkı yoktur

TM, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile gerçekleştirdiği ve görevden alınmasına neden olan görüşmesini ele almak üzere ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde olağanüstü oturum düzenledi.

Milletvekillerinin, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için kufiyye (puşi) taktığı oturumda konuşan Salih, "Filistin, Müslümanların meselesidir ve hiç kimsenin bundan taviz vermeye hakkı yoktur. Bilakis, Filistinlilerin, başkenti Kudüs olan devletlerini kurmaları için çalışmamız gerekir." dedi.

İsrail ile normalleşmeye karşı olduklarını vurgulayan Salih, "Her ne şekilde olursa olsun siyonist rejimle ilişki kurulmasına karşıyız ve bunu yapanları da kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Oturumda söz alan milletvekillerinden Abdusselam Nasiyye, Cohen-Menguş görüşmesine halkın gösterdiği büyük tepkinin, siyonist rejimle irtibata geçmeye sıcak bakan herkese verilen açık bir mesaj olduğunu kaydetti.

Milletvekili Abdulmunim el-Arfi ise Libya Başsavcısından Menguş-Cohen görüşmesiyle bağlantısı olan herkesle ilgili soruşturma açmasını istedi.

Bir diğer milletvekili Sulta el-Mismari de, görüşmenin "vatana ihanet ve cezasız bırakılmaması gereken bir suç" olduğunu söyledi.

MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.

LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR



Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.