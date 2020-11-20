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Dünya

Akıllanmıyorlar! Yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Ankara ve Bakü'ye küstah tehdit

Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen işgalci Ermenistan, Bakü ve Ankara'yı küstah bir şekilde tehdit etti. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Pogosyan, “Türkiye, Azerbaycan ve İsrail'den intikam alacağız.' diye konuştu.

20 Kasım 2020 Cuma 09:39 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 09:44
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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye’ye tehditler savurmaya devam ediyor. 

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Facebook hesabından Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’den intikam almaya söz verdiğini duyurdu. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karabağ’daki yenilgiden dolayı Türkiye’yi suçlamıştı. 

Paşinyan “Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi” ifadelerini kullanmıştı.

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