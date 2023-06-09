AKKA'dan çekilen Rusya'ya NATO'dan kınama!

NATO, Rusya'nın Avrupa'da Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını kınadıklarını duyurdu. NATO tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'da Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme kararının Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenlik politikalarına uymadığı belirtilerek "Rusya 2007 yılından beri antlaşmanın yükümlülüklerine uymuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali de antlaşma şartlarına aykırıdır. Rusya'nın antlaşmadan çekilme kararı Avrupa-Atlantik ülkelerin güvenliğini baltalayan bir dizi eylemin sonuncusudur. Rusya'nın bu kararı, yönetimin silah kontrolüne yönelik ihmalini kanıtlıyor. NATO müttefikleri Rusya'nın kararını kınayarak, Rusya'yı taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeye ve geri çekilmeden önce kalan süreyi yeniden gözden geçirmeye çağırıyor" denildi.

RUSYA'NIN ANTLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI



Rus hükümeti, geçtiğimiz mayıs ayında antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına ve güvenlik politikalarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı feshedeceğine yönelik sürecin başlatıldığını açıklamıştı. Söz konusu çekilme sürecinin 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1990 yılında imzalanan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanmasına ve fazla silahların imha edilmesine yönelik maddeler içeriyor.