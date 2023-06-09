İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4323
  • EURO
    25,2346
  • ALTIN
    1477.86
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

AKKA'dan çekilen Rusya'ya NATO'dan kınama!

NATO, Rusya'nın Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararının ardından Rusya'yı kınadıklarını açıkladı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 18:58 - Güncelleme:
AKKA'dan çekilen Rusya'ya NATO'dan kınama!
ABONE OL

NATO, Rusya'nın Avrupa'da Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını kınadıklarını duyurdu. NATO tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'da Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme kararının Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenlik politikalarına uymadığı belirtilerek "Rusya 2007 yılından beri antlaşmanın yükümlülüklerine uymuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali de antlaşma şartlarına aykırıdır. Rusya'nın antlaşmadan çekilme kararı Avrupa-Atlantik ülkelerin güvenliğini baltalayan bir dizi eylemin sonuncusudur. Rusya'nın bu kararı, yönetimin silah kontrolüne yönelik ihmalini kanıtlıyor. NATO müttefikleri Rusya'nın kararını kınayarak, Rusya'yı taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeye ve geri çekilmeden önce kalan süreyi yeniden gözden geçirmeye çağırıyor" denildi.

RUSYA'NIN ANTLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI

Rus hükümeti, geçtiğimiz mayıs ayında antlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına ve güvenlik politikalarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı feshedeceğine yönelik sürecin başlatıldığını açıklamıştı. Söz konusu çekilme sürecinin 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1990 yılında imzalanan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanmasına ve fazla silahların imha edilmesine yönelik maddeler içeriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.