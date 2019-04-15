11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8028
  • 6,565
  • 240.24
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesinin tamamını satmaya hazırız'

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev 'Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesinin tamamını satmaya hazırız. Türkiye’den hem özel hem devlet şirketleriyle görüşüyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49'luk hisse satışı konusunda Türkiye’den özel ve kamu şirketleriyle görüştüklerini bildirdi.

Lihaçev, Rusya'nın Soçi kentinde Atomexpo-2019 Uluslararası Forumu'nda Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hisse satışıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesinin tamamını satmaya hazır olduklarını kaydeden Lihaçev, "Türkiye’den hem özel hem devlet şirketleriyle görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Lihaçev, söz konusu hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerde Türkiye hükümetinin de yer aldığını ve bu konuda acele etmeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, dört reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Seyir füzesi Nirbhay test edildi

Seyir füzesi Nirbhay test edildi

Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA