Akkuyu'yu hedef aldılar! ''İki yüzlülük nedir? Nasıl yapılır''

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, bu kez de Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedefe koydu. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden Deutsche Welle, "Çevrecilerden Akkuyu uyarısı: Doğaya ve insana zarar verecek" başlıklı bir habere imza attı.

ALMANYA'DAKİ SANTRALLERE SÖZ ETMEDİ

Akkuyu'nun doğaya ve insanlara zarar vereceğini öne süren DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi. Almanya'da yer alan üç nükleer santralin faaliyetinin devam etmesinin kararlaştırıldığını duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan hiç söz etmedi. Aksine yaptığı paylaşımlarda nükleerin önünde çiçekler bulunan bir fotoğraf kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

"ALENİ İKİ YÜZLÜLÜK NEDİR? NASIL YAPILIR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bu iki yüzlülüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleni iki yüzlülük nedir? Nasıl yapılır: pic.twitter.com/ZddhYierC7 — Ismail Cesur (@icesur) October 17, 2022

Star Gazetesi