İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5892
  • EURO
    18,3562
  • ALTIN
    988.888
  • BIST100
    3841.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Akkuyu'yu hedef aldılar! ''İki yüzlülük nedir? Nasıl yapılır''
Dünya

Akkuyu'yu hedef aldılar! ''İki yüzlülük nedir? Nasıl yapılır''

Her fırsatta Türkiye'yi karalama girişimince bulunan Alman Deutsche Welle, bu kez de hedefine Akkuyu Nükleer Santrali'ni aldı. Almanya'da üç nükleer santralin faaliyetlerini duyuran medya kuruluşu Akkuyu hakkında ise 'Çevrecilerden Akkuyu uyarısı: Doğaya ve insana zarar verecek' başlıklı habere imza attı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bu ikiyüzlülüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Star Gazetesi18 Ekim 2022 Salı 15:51 - Güncelleme:
Akkuyu'yu hedef aldılar! ''İki yüzlülük nedir? Nasıl yapılır''
ABONE OL

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, bu kez de Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedefe koydu. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden Deutsche Welle, "Çevrecilerden Akkuyu uyarısı: Doğaya ve insana zarar verecek" başlıklı bir habere imza attı.

ALMANYA'DAKİ SANTRALLERE SÖZ ETMEDİ

Akkuyu'nun doğaya ve insanlara zarar vereceğini öne süren DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi. Almanya'da yer alan üç nükleer santralin faaliyetinin devam etmesinin kararlaştırıldığını duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan hiç söz etmedi. Aksine yaptığı paylaşımlarda nükleerin önünde çiçekler bulunan bir fotoğraf kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

"ALENİ İKİ YÜZLÜLÜK NEDİR? NASIL YAPILIR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bu iki yüzlülüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Star Gazetesi

  • Akkuyu Nükleer Santrali
  • Enerji
  • İsmail Cesur
  • ikiyüzlülük

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.