AKPM’den İslam karşıtı karar

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kıta genelinde hızla yayılan ve geniş bir destek kitlesi bulan İslamofobiyle mücadele kisvesi altında İslamı terörizmle ilişkilendiren skandal bir rapor kabul etti. Avrupa’da İslamafobi ve radikalleşme ile ilgili raporlar, başta AKPM Türk Heyetinden olmak üzere sert tepki aldı.

Strazburg’da devam eden turumda konuşan Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, sadece İslam dininin finansmanı konusunun gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

TEK DİN SORUSU

İsviçreli parlamenter Doris Fiola’nın hazırladığı raporu eleştiren Kılıç, “Bir dini veya dini fikirleri finanse etme ve aşırıcılığı konuştuğumuzda sadece İslam dininin söz konusu edilmesi sanıyorum atılan ilk yanlış adımdır. Bu Genel Kurulda veya bizi dinleyenler arasında hanginiz İslam hakkında eğitim aldınız?” şeklinde konuştu.

ART NİYETLİ YAKLAŞIM

El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile Müslümanların aynı kefeye konulmasının “büyük bir hata ve art niyetli bir yaklaşım” olduğuna dikkati çeken Kılıç, “Örgütlerin kendilerini Müslüman olarak ilan etmeleri gerçeği yansıtmaz” dedi.

Hür Demokratlar Grubu adına söz alan AKPM Azerbaycan Heyeti üyesi Ganire Paşayeva da “Avrupa’da radikalleşmenin artmasının asıl sebebi, göçmenlerin kendi kimliklerine karşı gösterilen düşmanca yaklaşımdır” diye konuştu. Paşayeva, milyonlarca göçmene kapısını açan Türkiye’yi örnek göstererek, Avrupa’da ise göçmenlerin yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile karşı karşıya kaldıklarını, kültür ve kimliklerini saklamak zorunda kaldıklarını kaydetti. AKPM Norveç Heyeti üyesi Lise Christoffersen de raporu eleştirerek “Sadece Müslümanların hedef alındığı bu tür bir raporun hazırlanmasını doğru bulmuyorum” ifadesini kullandı. 10’a karşı 115 evet ve 4 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, İslam dini vasıtasıyla başka ülkelerde siyasi yayılma hedefleri güdülerek yapılan finansmanın engellenmesi çağrısı yapılıyor.