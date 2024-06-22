Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç! Heniyye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 260. gününde sürüyor.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN TALEPLERİMİZİ KARŞILAYACAK TÜM GİRİŞİMLERE AÇIĞIZ

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılaşayacak tüm girişimlere açık olduklarını yineledi.

Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Stratejik Düşünce Forumu tarafından düzenlenen, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşla ilgili senaryoların tartışıldığı sempozyuma katıldı.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Heniyye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız." dedi.

Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı tarafların sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin, Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti: Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir.

Heniyye, Gazze'ye yönelik savaşın sadece İsrail değil ABD ve onun Batılı sömürgeci müttefiklerinin de dahil olduğu bir savaş olduğunu sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yenilgisini açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

03:05 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun dün Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda ICRC ofisinin zarar gördüğünü belirtti ve saldırıyı kınadı.

02:18 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıpların direniş saflarında savaşanlara oranının "bire bir" olduğu yönündeki iddiasını "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirdi.

01:31 Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılaşayacak tüm girişimlere açık olduklarını yineledi. Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Hamas lideri Heniyye, "Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir." dedi.

00:22 ABD Dışişlerinde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

00:05 Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

00:00 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.