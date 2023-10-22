''Aksa Tufanı'' İsrail'i karıştırdı! Netanyahu sorumluluktan kaçmak için delilleri yok ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirdi.

İSRAİL BAŞBAKANI, AKSA TUFANI'YLA İLGİLİ SORUMLULUKTAN KAÇMAK İÇİN DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANDI

Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi. Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi. Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.

"Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi. İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.

Netanyahu'dan söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrailli emniyet teşkilatı yetkilileri ile siyasiler, saldırıyı öngöremediklerini itiraf ederek sorumluluk üstlenirken Netanyahu, şu ana kadar Hamas saldırısında sorumluluğu olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 3 Filistinliyi daha öldürdü

06:24 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 5 Filistinli yaralandı

06:15 İsrail Başbakanı, Aksa Tufanı'yla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçlandı

02:57 Cezayir Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 4 askeri uçağı insani yardım ile doldurdu

02:50 İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını bildirdi



02:06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini ilan etti

01:02 İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü

00:41 İsrail'de Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsraillilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenlendi

00:31 Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 2 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi

00:11 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı



00:10 Bakan Koca, Gazze için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın Mısır'a hareket edeceğini bildirdi