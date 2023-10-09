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Dünya

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde 'şartlı güvence' aldıklarını söyledi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar
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Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

- HİZBULLAH'TAN TARAFSIZ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

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