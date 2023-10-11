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Dünya

''Aksa Tufanı'' sonrası İsrail Batı Şeria'da baskıyı artırdı: 30 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
''Aksa Tufanı'' sonrası İsrail Batı Şeria'da baskıyı artırdı: 30 Filistinli gözaltına alındı
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El Halil kentlerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bu operasyonlarda 18'i El Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son rakamlarla birlikte İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaştı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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