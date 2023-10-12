Aksa Tufanı sonrası İsrail'de istifa depremi: Görevi bırakma kararı aldı

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa etti.

בתחילת השבוע, ראש מערך ההסברה החליט למנות את משרד התפוצות לאחראי על פעילות ההסברה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית לצד הפעילות השוטפת של משרד החוץ.

אני מכבדת את ההחלטה הזאת.



למשרד התפוצות יש הרבה יותר משאבים, כוח אדם, סמכויות ויחידות סמך מאשר למשרד ההסברה שקיבל את התקציב הראשוני... — Galit Distel Atbaryan - גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) October 12, 2023

İsrail'in kuzeyine doğru ilerlerken çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatına rastlanıyor. Ordu üslerinin bulunduğu noktalarda birliklerine teslim olan İsrail askerlerinin yol kenarlarına park ettiği araçlar yüzlerce metre uzanıyor.

İsrail ordusu ve polisi yol boyunca kurduğu güvenlik kontrol noktalarında Lübnan sınırına doğru giden araçları durduruyor.

Golan Tepelerindeki İsrail yerleşim yerlerinin girişindeki demir kapılar bir araç geçecek şekilde açık tutuluyor ve yine kontrol noktaları silahlı askerler tarafından korunuyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları da bölgede keşif uçuşları yapıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Giyam beldesinde bir noktayı "hatalı hava ihlali değerlendirmesi üzerine" füzeyle vurduğunu açıkladı.

Bölgedeki AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, İsrail'den ateşlenen füze beldenin yakınındaki boş bir araziye düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "hava ihlali yapan bir düşman aracı değerlendirmesiyle önleyici füzenin ateşlendiği ancak bunun düşman hava unsuru olmadığının tespit edildiği" belirtildi.

GAZZE'DE SU ORANI "YAKLAŞIK YÜZDE 90" AZALDI



Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna, "Gazze'deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını" kaydederek, İsrail'in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

Muhenna, "Elektrik kesintisi ve yakıt eksikliğinin halka su sağlanmasını engellediğini" aktararak, "İsrail içindeki su hattının ve deniz suyunu arıtma tesisinin durdurulması, elektrik ve yakıt sıkıntıları nedeniyle su kuyularının çalıştırılamaması ve bombalanması dolayısıyla bölgedeki suyun oranı yaklaşık yüzde 90 azaldı." dedi.

Muhenna, uluslararası topluma "savaş nedeniyle felaket koşulları yaşayan Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E KATYUŞA ROKETİ



Lübnan topraklarından İsrail'e doğru katyuşa roketleri fırlatılması üzerine İsrail de hava savunma sistemini ateşledi.

İsrail'den hatalı tespit sonucu Lübnan'a doğru füze fırlatılmasının ardından, bu sefer de Lübnan'dan İsrail'e doğru katyuşa roketleri atıldığı belirtildi.

Lübnan medyasına göre, roketler, İsrail'in sınır bölgesindeki Kerem Şalom yerleşim birimi yakınlarına düştü.

Saldırının ardından İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırı hava sahasında tespit edilen sızmanın ardından hava savunma sisteminin ateşlendiği ve sınır hattında yer alan Defne, Hagoşrim, Şear, Yaşuv, Kisufim ve Kerem Şalom'da uyarı sinyallerinin harekete geçirildiği ifade edildi.

"BÖLGEYİ TERK EDİN" UYARISI YAPILAN YERLER DE BOMBALANIYOR



İsrail, "bölgeyi terk edin" çağrısı yaparak Filistinlilerin sığınmak amacıyla toplanmasını istediği kent merkezlerini de bombalıyor.

İsrail ordusunun, halka toplanma çağrısı yaptığı; Gazze kent merkezi ve sığınakları ile Refah ve Han Yunus'u şiddetli saldırılarla hedef aldığı görülüyor.

Gazze'ye yoğun bombardıman başlamasının ardından sivillerin bir bölümü, saldırıdan korunacakları düşüncesiyle evlerini terk ederek İsrail ordusunun duyurduğu 4 noktaya yöneldi.

Ancak İsrail ordusunun son iki gündür düzenlediği saldırılara bakıldığında Gazze Şeridi'nde toplanma alanı olarak tasarlanan yerlerin de vurulduğu anlaşılıyor.

Gazze kent merkezi, Gazze'nin merkezindeki sığınaklar, Han Yunus kent merkezi ve Refah kent merkezindeki sığınaklar olarak duyurulmasına rağmen İsrail ordusu, Filistinlilere toplanma çağrısı yaptığı noktaların bulunduğu bu 4 bölgeyi de bombaladı.

İsrail'in son düzenlediği saldırılarda Gazze kent merkezinde, Cibaliya ve eş-Şati mülteci kampları, Şeyh Rıdvan ile er-Rimal mahallelerinin yanı sıra Kerame bölgesini de hedef aldı.

Uluslararası yardımın ulaşmaması için Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın çevresini vuran İsrail ordusu Han Yunus ve Nusayrat Mülteci Kampını da bombaladı.

FARKLI BÖLGELERDE ÇATIŞMALAR SÜRDÜ



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Kissufim yerleşim biriminde bir milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordunun açıklamasında, Kissufim bölgesindeki operasyonun devam ettiği bildirildi.

Lübnan sınır bölgesindeyse İsrail topçu birlikleri, Lübnan'a yeni saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Vadi Hiyam bölgesini topçu atışıyla vurdu.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için koridorların açılması konusunda Mısır'daki kardeşlerimizle çalışıyoruz." diyen Iştiyye, ayrıca İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, Gazze, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlediği suçlara ivedilikle son vermesi için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Iştiyye, şu an için önceliklerinin Gazze'deki Filistin halkına düzenlenen saldırının durdurulması olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı, Birleşmiş Milletlerden (BM) saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası kuruluşlardan da Gazze Şeridi'ne yeniden elektrik ve su temininin sağlanmasını istedi.

"HOLOKOST'TAN BU YANA EN KÖTÜ GÜN"



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim'in, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste yaptığı konuşmada yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade ederek, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 338 BİNİ AŞTI



Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte yüzde 30 arttığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki durum hakkında son raporlarını aktardı.

Gazze'de çok sayıda "kitlesel yerinden edilmenin devam ettiğini" belirten Dujarric, "Yerinden edilenlerin kümülatif sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak toplamda 338 bini aştı. Bunların 3'te 2'sinden fazlası UNRWA tarafından yönetilen okullara sığınıyor." dedi.

Dujarric, yerinden edilen yaklaşık 218 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait 92 okula yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

DOĞU KUDÜS'TE İSRAİL POLİS KARAKOLUNA SALDIRI



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail polisi yaralandı.

Silahlı bir kişi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınındaki Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis karakoluna ateş açtı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçmak isteyen silahlı kişi, bölgedeki İsrail güçlerince vurularak öldürüldü.

Saldırının ardından İsrail polisi Eski Şehir'in hemen dışında yer alan Sultan Süleyman Caddesi başta olmak üzere bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda birinin durumu ciddi olmak üzere 2 polisin yaralandığını, saldırganın kimliği hakkında henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

Öte yandan Filistin makamlarından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 21 yaşındaki Filistinli Halid el-Muhtasib olduğu ve Doğu Kudüs'te ikamet ettiği belirtildi.

Öldürülen Filistinlinin cenazesi, İsrail'e ait sağlık ekiplerince bir ambulansla bölgeden uzaklaştırıldı.

HİZBULLAH'IN DÜNKÜ SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ



İsrail, Hizbullah'ın dünkü anti tank füzesi ile yaptığı saldırıda 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, X sosyal medya hesabında yayınladığı haberde, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'ın dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin detaylara yer verdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan 221'inci Tugay'da görev yapan 22 yaşındaki bir askerin dün anti tank saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.