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Dünya

Aksa Tufanı'na resmen katıldılar! Hamas-Hizbullah derken İsrail'e karşı 3. cephe açıldı

Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmasının ardından güneyde Hamas'la kuzeyde ise Hizbullah ile çatışan İsrail'e karşı 3. bir cephe açıldı. Husiler, çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattıklarını duyururken Husilerin basını ise yaşanan gelişmeleri, 'Yemen, Aksa Tufanı'na girdiğini resmen duyurdu' başlıklarıyla sundu.

2 Kasım 2023 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Aksa Tufanı'na resmen katıldılar! Hamas-Hizbullah derken İsrail'e karşı 3. cephe açıldı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAMAS-HİZBULLAH DERKEN İSRAİL'E KARŞI 3. CEPHE AÇILDI

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü ise İsrail katliamı sonrası 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 105 saldırı düzenledi. Güneyde Hamas'la kuzeyde ise Hizbullah ile çatışmaya giren İsrail'e karşı 3. bir cephe daha açıldı.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu. İHA'ların hedeflere ulaştığını bildiren Husiler, Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirtti.

AKSA TUFANI'NA RESMEN KATILDILAR!

Husilerin basını ise yaşanan gelişmeleri, "Yemen, Mescid-i Aksa Tufanı'na girdiğini resmen duyurdu" başlıklarıyla sundu.

Arap basını, Husilerin İsrail'e 24 saat içerisinde 4. kez İHA saldırısına giriştiğini kaydetti.

Husiler, İbranice paylaştıkları bir füze görselinde İsrail'e açık bir tehditte bulundu. Paylaşımda İsrail'e hitaben "Günleriniz sayılı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan, bölgenin savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Kızıldeniz'de savaş gemilerinin konuşlandırıldığı belirtilirken, Husilerin açıklamasına dair henüz yorum yapılmadı.

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