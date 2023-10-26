Al Jazeera, Gazze muhabirinin ailesini katleden İsrail'i kınadı

Al Jazeera'dan Dahduh'un ailesinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Al Jazeera Medya, gazeteci Vail ed-Dahduh'un ailesinin Gazze'de öldürülmesini kınıyor. İsrail'in hava saldırısında ailesini kaybeden meslektaşımız Vail ed-Dahduh'a en içten taziyelerini sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinden enkaz altında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin ayrım gözetmeksizin saldırısı, Dahduh'un eşinin, oğlunun ve kızının üzücü kaybına yol açtı, ailesinin geri kalanı da enkaz altında kaldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh'un ailesinin yerinden edildiği hatırlatılarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm sivillerin güneye gitmesi çağrısının ardından, Dahduh'un ailesi sığınacak bir yer aramıştı ancak Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evleri de hedef alındı." denildi.

Al Jazeera'nın çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "Al Jazeera, Gazze'deki meslektaşlarımızın güvenliğinden son derece endişe duymaktadır ve onların güvenliğinden İsrailli makamları sorumlu tutmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Al Jazeera, Vail ed-Dahduh'un ve sayısız kişinin ailesini kaybetmesine yol açan Gazze'de masum sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasını ve öldürülmesini şiddetle kınıyor. Uluslararası topluma sivillere yönelik bu saldırılara müdahale etmeye ve son vermeye, böylece masum hayatları koruma çağrısında bulunuyoruz."

Al Jazeera'nın Gazze muhabiri Dahduh'un ailesi İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.