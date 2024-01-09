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  • Al Nahyan'dan Netanyahu'nun talebine ret! Alay etti: Zelenski'den iste
Dünya

Al Nahyan'dan Netanyahu'nun talebine ret! Alay etti: Zelenski'den iste

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Filistinli işçilerin maaşını ödemesini talep eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu reddetti. Al Nahyan'ın Netanyahu'ya alaycı bir şekilde 'Zelenski'den para isteyin.' dediği ifade edildi.

AA9 Ocak 2024 Salı 08:09 - Güncelleme:
Al Nahyan'dan Netanyahu'nun talebine ret! Alay etti: Zelenski'den iste
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını ödemesi talebine, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den para isteyin." yanıtını verdi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkili ile konuyla ilgili başka bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun birkaç hafta önce BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinliler konusunda yardım istediği belirtildi.

Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın şaşkına döndüğü vurgulandı.

Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenski'den para isteyin." dediği belirtildi.

- İSRAİL'DE ÇALIŞAN FİLİSTİNLİ İŞÇİLER

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.

Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.

İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.

Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.

  • Muhammed bin Zayid Al Nahyan
  • Binyamin Netanyahu

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