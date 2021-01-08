AA 08 Ocak 2021 Cuma 08:02 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 08:03

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinin büyük bir çatlağa neden olduğunu ve anlaşmazlıkların çözülmesinin zaman alacağını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına röportaj veren Al Sani, Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığı iyileştirme yönünde büyük bir iradesine şahit olduklarını belirterek, Doha'nın hiçbir ülke ile kriz istemediğini ve her ülkenin egemenliğine saygılı bir ilişki aradığını vurguladı.

Al Sani, kriz ülkeleri arasındaki anlaşmanın prensipte olduğunu, önemli farklılıkları çözmek için ikili görüşmelerin yapılacağını dile getirerek, "Körfez'deki anlaşmazlıkların çözümü zaman alacak." ifadelerine yer verdi.

- ÖNEMLİ MADDELERDEN BİRİ "İÇİŞLERİNE KARIŞILMAMASI"

Dışişleri Bakanı Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında konsey ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendiren el-Ula Bildirisi'nde uzlaşmaya varılan en önemli maddelerden birinin, "Körfez ülkelerinin içişlerine karışmama anlaşması" olduğunu söyledi.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülkenin, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine sundukları şartlar arasında Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusuna da değinen Al Sani, Al Jazeera'nın müzakere masasında olmadığını söyleyerek, "Onun için ifade özgürlüğünü garanti ediyoruz." diye konuştu.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ: KİK ZİRVESİ, DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEYECEK

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin, ülkesinin diğer ülkelerle ilişkileri üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen KİK Zirvesi hakkında İngiltere merkezli Financial Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Suudi Arabistan ve Katar'a bölgesel ambargo uygulayan diğer üç devlet ile terörle mücadele ve uluslararası güvenlik konusunda iş birliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.

İkili ilişkilerin esas olarak ülkenin egemen kararı ve ulusal çıkarıyla şekillendiğinin altını çizen Al Sani, söz konusu zirveyi kastederek, "Başka bir ülkeyle ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok." ifadesini kullandı.

Al Sani, anlaşma sonucunda bütün devletlerin kazanan olduğunu ancak tam bir uzlaşmanın zaman alabileceğini kaydederek, Körfez krizine dahil olan diğer ülkelerin de Suudilerle aynı siyasi iradeye sahip olmalarını umduğunu belirtti.