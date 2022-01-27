Al Sani: Bölgede gerginliğin yeniden artışından endişeliyiz

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 17:54 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:54

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.



Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile Afganistan ve Yemen'deki gelişmeler ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısında İran ve Katar'ın daha yakın istişarelerde bulunması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Afganistan ve Yemen'de istikrar ve barışın sağlanması için çaba gösterilmesinin önemine işaret etti.

İranlı Bakan, "Son haftalarda Yemen'de askeri hareketliliğin arttığına şahit olduk. Bu gelişme Yemen ve bölgede savaşın tırmanmasına yol açtı. Barış sürecini de tahrip etti." görüşünü paylaştı.

Al Sani de mevcut durumun hiçbir tarafın çıkarına olmadığını belirterek, "Bölgede gerginliğin yeniden artışından biz de endişeliyiz. Yemen krizinin askeri çözümünün olmadığına inanıyoruz. Bu sorun müzakere yoluyla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.