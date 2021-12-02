Alaska'da 1979'da kaybolan kişinin cesedi DNA eşleştirmesiyle teşhis edildi

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 10:10

Alaska eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1989'da Anchorage şehrinin batısındaki Fire Adası'nda bulunan ceset kalıntılarının, DNA ve genom dizilimi yoluyla yapılan araştırma sonucunda en son 1979'da görülen Beavers'a ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Chugiak bölgesinde hafriyat işleriyle uğraşan Beavers hakkında kayıp ihbarı 1980'de yapılmıştı.

Güvenlik ve adli tıp yetkililerinin onlarca yıl süren soruşturması, 24 Temmuz 1989'da ceset kalıntılarının bulunmasıyla başladı.

Yetkililer, otopsi sonucunda kalıntıların 35 ila 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu ve söz konusu kalıntıların en az bir yıldır sahilde bulunduğu, ancak kesin ölüm tarihinin belirlenemediğini aktardı.

2003'te ulusal kayıp kişiler veri tabanına girilen DNA profiliyle eşleşen herhangi bir kayıt bulunamadı.

Alaska Soruşturma Bürosu, çözülemeyen davayı bu yıl başında yeniden ele almaya karar verdi.

Söz konusu kemik örnekleri, DNA profili oluşturulması için genom dizilimi yönteminin kullanıldığı özel bir laboratuvara gönderildi.

Elde edilen veriler bölgedeki soyağacı veri tabanına yüklendikten sonra hedef kitle daha küçük hale getirildi.

Daha sonra yakın bir akrabasından alınan DNA örneğinin kemik kalıntılarıyla eşleşmesi sonucu Beavers'ın kimliği doğrulanmış oldu.

Beavers'ın eşi, en son görüldüğü Kasım 1979'dan 2 ay sonra kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.