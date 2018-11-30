Alaska'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.
Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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