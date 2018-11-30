Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Alaska'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu. 

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA