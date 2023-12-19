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Dünya

Albanese'den AB Komisyonu Başkanı'na Gazze'de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 1994 Ruanda Soykırımı için kurbanları anma açıklaması yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Gazze'de yapılmakta olan soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

AA19 Aralık 2023 Salı 22:42 - Güncelleme:
Albanese'den AB Komisyonu Başkanı'na Gazze'de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı
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Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda'da 1994'te Tutsilere karşı yapılan soykırımın kurbanlarını anarak, "Her ne kadar geçmiş asla unutulmamalıysa da Ruanda'nın modern ve birleşik bir ülke olarak parlak bir gelecek inşa etmeye hazır olduğunu" belirtti.

Von der Leyen'in mesajına X hesabından cevap veren BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise "Geçmişteki soykırımın kurbanlarını anmanın en iyi yolunun Gazze'de yapılmakta olan gibi başka bir soykırımı önlemek için tüm yetkilerini kullanmaktan geçtiğini" vurguladı.

Albanese, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "Aksi halde bugünkü önemli anma açıklamanız samimiyetsiz gözükebilir." uyarısında bulundu.

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