Albanese'den Gazze çağrısı: İsrail canavarlığını durdurmalıyız

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 428. gününde sürüyor.

BM FİLİSTİN ÖZEL RAPORTÖRÜ ALBANESE, GAZZE'DE SÜREN "CANAVARLIĞIN" DURDURULMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." dedi.

Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helmut Kriger tarafından üniversitenin AKH kampüsünde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" başlıklı konferansta konuşan Albanese, İsrail'in Gazze'de insanlık ve savaş sucu işlediğini söyledi.

Albanese, Gazze'de yaşanana bir savaş denemeyeceğini, savaşların da kuralları olduğunu, burada yaşananın ise tamamen bir imha olduğunu ifade etti.

Yahudilerin uğradığı soykırım başta olmak üzere geçmişte yaşanmış diğer örneklere de değinen Albanese, "Soykırımların temel ve ortak kökeni, ideolojik nefret ve karşıdakinin insan kategorisinden çıkarılmasıdır. Bu tüm soykırımlarda ortak bir unsurdur ve bu soykırımda belirgin olan şey budur. Çünkü 'Filistinliler alt insan, insansı hayvanlar olarak adlandırılmıştır. Gazze'de masum yoktur. Sorumlu olan tüm bir toplumdur' anlayışıyla hareket edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÇEVRE SOYKIRIMI"

Francesca Albanese, İsrail'in yer altındaki tünellere ulaşabilmek için tahrip gücü yüksek ve Batı'da çoktan yasaklanmış silahları kullanarak aynı zamanda bir "çevre soykırımı" işlediğini kaydetti.

İsrail'in saldırılarında sivil kavramının tamamen ortadan kalktığına işaret eden Albanese, "İsrail, bu savaşta sivil kategorisini tamamen ortadan kaldırdı ve 'insanlar kalkan olarak kullanılıyor' ifadesini sivilleri öldürmeyi meşrulaştırmak için genel bir argüman olarak kullandı." diye konuştu.

- 7 EKİM SONRASI BÜYÜK İSRAİL PROJESİ

Albanese, İsrail'in Gazze'de bir milyondan fazla insanın evinden taşınması için tahliye emri verdiğini, bunun tahliye değil etnik temizlik emri olduğunu belirterek, "Mesele şu ki Büyük İsrail Projesi, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı şiddeti barındıran, tam bir soykırım motivasyonuyla patlak veren plandır. Filistinliler her zaman savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara maruz kalmışlardır." görüşünü paylaştı.

Soykırımın bugün ve gelecekle ilişkili olmadığına, geçmişle alakalı olduğuna dikkati çeken Albanese, Gazze'nin Filistin'de tarihi unsurları barındıran bir bölge olduğunu ve İsrail'in burayı yerle bir ederek bir toplumun kimliğini silmeye çalıştığını dile getirdi.

Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı içerlemenin ya da bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam taşımadığını vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:55 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı." dedi.

02:49 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar'ın öldürüldüğünü iddia etti.

01:23 Hamas hareketinden bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmanın yollarını görüştü.

00:42 İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli şehit oldu, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.