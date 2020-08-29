Alçak provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar, Müslümanlar sokağa döküldü! Malmö savaş alanına döndü

star.com.tr 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:58

Yerel basında yer alan haberlere göre, aşırı sağ bir siyasi partinin üyeleri, Cuma günü erken saatlerde toplanarak Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim yaktı.

Müslümanlara yönelik bu alçak provokasyonun ardından, saat 19.30'da yaklaşık 300 kişilik bir grup Malmö'deki bir ana caddede toplandı. Giderek büyüyen kalabalık, alçak eylemi protesto etti.

Polisin protestoları kontrol altına almak için zor kullanmasıyla, göstericiler polisle çatışmaya başladı. Ana caddelerde ateş yakılırken, sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Polis sözcüsü Rickard Lundqvist, kargaşanın ortasında yerel bir haber kuruluşuna, "Şu anda kontrolümüzün dışına çıkan şiddetli ayaklanmalar var." dedi .

Kur'an-ı Kerim'i yakanlar yerine, olayları protesto edenlere müdahale eden polis, sert tepkiyle karşılaştı. Malmö'nun Rosengard bölgesinde protestocular ve kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı. Polis araçlarına taş, kaldırım taşı ve havai fişek fırlatıldı.

“Allahu Ekber” sloganlarıyla yürüyen kalabalık, sokaklara yanan lastik ve diğer materyallerle barikatlar kurdu.

AYNI FAŞİSTİN PARMAĞI OLABİLİR!

Danimarka'nın aşırı sağ siyasi partisi Hard Line'ın başındaki Rasmus Paludan ve parti üyeleri, 2017'de aynı alçak eyleme imza atmıştı.

Paladun, geçtiğimiz günlerde diğer bir faşist Dan Park'la Cuma günü Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştireceğini söylemişti.

Polis kaynaklarının ülkenin ulusal yayın kuruluşu DR'ye yaptığı açıklamada, Paludan'ın Cuma günü erken saatlerde İsveç'e girişinin yasaklandığını, Malmö yakınlarındaki bir sınır kontrol noktasında geri döndüğünü ileri sürdü.

Paludan'ın 'kamu düzenini bozabileceği' endişesiyle, ülkeye 2 yıl girişinin yasaklandığı belirtildi.

Ancak, alçak eylemi gerçekleştiremese bile, taraftarlarının yapmış olabileceği ihtimali nedeniyle gözler Paludan'a çevrildi.

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