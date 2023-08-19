İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Alçaklığa açık kapı bıraktı! Türk düşmanı Yeşilgöz'den İslam karşıtına yeşil ışık
Dünya

Alçaklığa açık kapı bıraktı! Türk düşmanı Yeşilgöz'den İslam karşıtına yeşil ışık

Sık sık Türk düşmanlığıyla gündeme gelen ve Hollanda'da başbakanlığın en güçlü adayı olarak gösterilen Dilan Yeşilgöz, seçimleri kazanması durumunda aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile iş birliği yapabileceği sinyalini verdi.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Alçaklığa açık kapı bıraktı! Türk düşmanı Yeşilgöz'den İslam karşıtına yeşil ışık
ABONE OL

Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni lideri Dilan Yeşilgöz, Türk ve İslam düşmanlığını kanıtlayacak nitelikte bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni lideri Dilan Yeşilgöz, seçimleri kazanması durumunda aşırı sağcı Özgürlük Partisi ( PVV) lideri Geert Wilders ile iş birliği yapabileceği sinyalini verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Wilders, Yeşilgöz'ün açıklamalarına olumlu karşılık verirken muhalefet bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyor. Başbakan Mark Rutte ise geçmişte yapmış olduğu açıklamalarda "Hollanda'da daha az Faslı" çağrısını geri almadığı sürece Wilders ile koalisyon ortaklığı yapmayacağını söylemişti.

Wilders 2014 yerel seçimleri sırasında "Hollanda'da daha az Faslı" çağrısı yaptığı gerekçesi ile ırkçılık ile suçlanmıştı. Rutte'nin istifa kararının ardından VVD'nin yeni lideri olan Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz'ün seçimleri kazanması halinde ülkenin üçüncü büyük partisi olan PVV'yi dışlamayacağını bildirirken "Ben esas olarak, kimin hangi niyetle görüşme masasına oturacağıyla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Wilders, Yeşilgöz'ün, güvenlik görevlilerinin üniforma üzerine başörtüsü ve diğer dini sembollerin takılmasını yasaklama kararına da en güçlü desteği verenlerden birisi olarak biliniyor. İslam karşıtı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Wilders, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçim süresi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef almış, Hollanda'da Erdoğan'a oy veren Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullanmıştı.

  • hollandada başbakanlık
  • dilan yeşilgöz
  • aşırı sağcı işbirliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.