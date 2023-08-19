Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni lideri Dilan Yeşilgöz, Türk ve İslam düşmanlığını kanıtlayacak nitelikte bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni lideri Dilan Yeşilgöz, seçimleri kazanması durumunda aşırı sağcı Özgürlük Partisi ( PVV) lideri Geert Wilders ile iş birliği yapabileceği sinyalini verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Wilders, Yeşilgöz'ün açıklamalarına olumlu karşılık verirken muhalefet bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyor. Başbakan Mark Rutte ise geçmişte yapmış olduğu açıklamalarda "Hollanda'da daha az Faslı" çağrısını geri almadığı sürece Wilders ile koalisyon ortaklığı yapmayacağını söylemişti.

Wilders 2014 yerel seçimleri sırasında "Hollanda'da daha az Faslı" çağrısı yaptığı gerekçesi ile ırkçılık ile suçlanmıştı. Rutte'nin istifa kararının ardından VVD'nin yeni lideri olan Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz'ün seçimleri kazanması halinde ülkenin üçüncü büyük partisi olan PVV'yi dışlamayacağını bildirirken "Ben esas olarak, kimin hangi niyetle görüşme masasına oturacağıyla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.

Wilders, Yeşilgöz'ün, güvenlik görevlilerinin üniforma üzerine başörtüsü ve diğer dini sembollerin takılmasını yasaklama kararına da en güçlü desteği verenlerden birisi olarak biliniyor. İslam karşıtı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Wilders, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçim süresi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri hedef almış, Hollanda'da Erdoğan'a oy veren Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" ifadelerini kullanmıştı.