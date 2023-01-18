Alçaklık sırası Finlandiya'da! Rezilce Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç'in ardından Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan alçakça hedef alındı.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'da skandal bir eylem gerçekleştirilmiş. PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Skandala Türkiye'den çığ gibi tepki yağarken, İsveç'in NATO üyeliğinin iyiden iyiye sallantıya girdiğine vurgu yapılmıştı. Son olarak İsveç'teki rezil eylemden sonra gelen tepkileri görmezden gelen Finlandiya'da büyük bir alçaklığa imza atıldı.

NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'da, Iltalehti gazetesi yayınladığı karikatür ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rezilce hedef alındı. Gazetede yayınlanan sözde karikatür ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'teki rezalete vurgu yapılarak ipte sallandırıldı ve çirkin bir benzetme yapıldı.

Finlandiya'dan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.

NATO ÜYELİKLERİ ZORA GİRDİ

NATO üyelikleri Türkiye'ye bağlı olan İsveç ve Finlandiya'nın birliğe katılım sürecini baltalamaya çalışan adımları dikkat çekiyor.