Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Ekvador açıklarında bir ada satın aldıran Hindu tarikat lideri Nithyananda Paramashivam, kendi devletini kurduğunu duyurdu. Ülkesinde büyük bir takipçi kitlesi olan Nithyananda, tarikatına bağış toplamak için çocuk kaçırma ve müritlerinden birine tecavüz suçlamasıyla Gujarat eyalet polisi tarafından aranıyordu. Nerede olduğu bilinmeyen Nithyananda, internet üzerinden yaptığı açıklamada “Kailaasa Cumhuriyeti”ni ilan etti ve devlette yaşayanların “dünyanın en büyük ve en saf Hindu ulusu” olacağını duyurdu. Bu “kozmik ülke”, zengin müritlerinden birinin Ekvador açıklarında satın aldığı özel bir adada kuruldu. Ükenin bir de internet sitesi bulunuyor. Sözde yeni ülkenin sitesinde Hindu ibadetini yapanların vatandaşlık ve pasaport başvurusu yapabilecekleri duyuruldu.

VATANDAŞLIK İÇİN BAĞIŞ

Kailaasa Cumhuriyeti vatandaşlık için başvuranlara bağış yapma şartı koşuyor. Başvurular Nithyananda tarafından onaylanacak. Kailaasa Cumhuriyeti, “kendi ülkelerinde dinlerini uygulama hakkını yitirmiş Hinduların kurduğu ve sınırları olmayan bir ülke” olarak tanımlanıyor. Hindistan medyası, Nithyananda’nın tarikat merkezinin bulunduğu Ahmedabad’tan “en az üç ünlü kişinin” adaya taşınacağını duyurdu.

‘Doğaüstü güçleri olan’ tarikat lideri!

Hindistan’da 10’u aşkın tapınak ve inziva merkezi kuran Nithyananda’ya doğaüstü güçler atfedilerek, güneşin doğuşunu 40 dakika geciktirdiği, duvarın arkasını gördüğü, 82 kör çocuk için “üçüncü göz yarattığı”, inekleri Sanskritçe ve Tamilce konuşturduğu iddiaları öne sürülüyor. Bir yılı aşkın bir zamandır Hindistan’da polis tarafından aranan Nithyananda, YouTube üzerinden takipçilerine seslenmeye devam etmiş ve geçen hafta yayınlanan bir videoda “Beni arıyorlar, ama ben Himalayalar’dayım, Kailaasa’dayım” demişti. Kailaasa Cumhuriyeti adına internette açılan bir sitede, bu ülkede bedava sağlık, gıda, eğitim hizmetleri verileceği ve “tapınağı temel alan bir yaşam tarzının canlandırılacağı” ifade ediliyor. Ülkenin kendi hükümeti, bakanlıkları, bayrağı, anayasası ve kripto para birimi ve Hindu yatırım ve rezerv bankasına sahip olduğu belirtiliyor.