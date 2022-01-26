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Dünya

Aleksey Reznikov: Rusya'nın saldıracağını düşünmüyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:04
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki yaşanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Reznikov, Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Reznikov, "Askeri açıdan düşünüldüğünde Rusya'nın saldırması için neden yok. Ancak bu saldırmayacağı anlamına da gelmiyor, risk her zaman var" şeklinde konuştu.

"ŞOYGU İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Yabancı ülkelerin de masada olması şartıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmeye hazır olduklarını belirten Reznikov, "Brüksel ya da Münih'te ABD, Birleşik Krallık gibi partnerlerimizin de olduğu masada Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

  • Sergey Şoygu
  • Aleksey Reznikov
  • ukrayna

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