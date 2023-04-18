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Dünya

Aleksis Georgulis partisinden istifa etti

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Aleksis Georgulis'in, dün, hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine partisinden istifa ettiği bildirildi.

AA18 Nisan 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Aleksis Georgulis partisinden istifa etti
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Yunan medyasında çıkan haberlerde, 3 yıl önce yaşanan olay üzerine Georgulis hakkında şikayette bulunulduğu ve dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği belirtildi.

İddialar üzerine Georgulis'in partisinden istifa ettiği kaydedilen haberlerde, Georgulis'in iddiaları yalanlayarak, "Maalesef zor ve tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Ulusal seçimlerden birkaç gün önce yürütülen bu yanlış ve aşağılayıcı saldırı karşısında savaşımı vermeye niyetliyim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, dün, Belçika makamlarından Georgulis'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir talep aldığını bildirmişti.

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