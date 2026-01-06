Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı.

Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.



Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.



TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİSİ NUH YILMAZ'DAN "AHMED ŞARA" PAYLAŞIMI

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün başkent Şam'ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara'nın Mezze'de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

ABD merkezli X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'nın bugün Mezze'de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

