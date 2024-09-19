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Dünya

Ali Bongo siyaseti bıraktığını açıkladı

Gabon'da 30 Ağustos 2023'te yapılan darbe sonrasında görevden el çektirilerek konutunda ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, siyaseti bırakacağını açıkladı.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Ali Bongo siyaseti bıraktığını açıkladı
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BBC'nin haberine göre, Bongo, Gabon halkına hitaben yazdığı mektupta, "Siyasetten çekildiğimi ve her türlü ulusal hırsı kesin olarak arkamda bıraktığımı bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bongo, cezaevindeki eşi ve oğlunun da serbest bırakılması çağrısında bulunarak aktif siyaseti bırakma kararının onlar için de geçerli olduğunu kaydetti.

Mektubunda ayrıca sürekli gözetime tabi olduğunu söyleyen Bongo, "Ziyaretlerim ordunun iznine bağlı. Dış dünyadan izole edilmiş durumdayım, kimseyle iletişimim yok, ailemden haber alamıyorum." açıklamasında bulundu.

Ülkedeki tartışmalı seçimin ardından Bongo, Ağustos 2023'te askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Bongo ve iki oğlu ev hapsinde, eşi Sylvia ve büyük oğlu ise cezaevinde tutuluyor.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, Gabon'u 56 yıl yönetmişti.

  • Ali Bongo
  • darbe
  • ev hapsi

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