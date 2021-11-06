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Dünya

Ali Fedevi: Liberalleri artık iş başına getirmeyin

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Ali Fedevi, 'liberalleri artık iş başına getirmeyin' açıklamasında bulundu.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:57
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Ali Fedevi, ülkede halkın liberal düşüncedeki yöneticilerin iş başına gelmesine izin vermemesi gerektiğini savundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Fedevi, yaptığı açıklamada reformistleri hedef aldı.

Ülkede 18 Haziran'da yapılan seçimlerle 8 yıllık Hasan Ruhani hükümetinin ardından muhafazakarların iş başına gelmesine değinen Fedevi, "Halk artık liberallerin ve İslami devrime inanmayanların iş başına gelmesine izin vermemelidir. Çünkü onlar başka yollar peşindedir." ifadelerini kullandı.

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