Aliya İzetbegoviç, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:27

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 17. yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anma töreni kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, merhum Boşnak liderin vefatının yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Aliya'nın başarılı bir devlet adamı olmasının yanı sıra iyi bir yazar ve fikir adamı olduğunu vurguladı.

Aliya'nın entelektüel biri olduğunun altını çizen Dzaferovic, "Modern dünya değerleri demokrasi, özgürlük, bilim ve eğitime bağlıydı. Boşnak ve Müslüman kimliğini hiçbir zaman göz ardı etmezdi." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın eserleri ve düşüncelerinin bugün dahi Doğu'da da Batı'da okunduğuna dikkati çeken Dzaferovic, Boşnak liderin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

İzetbegoviç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla kendi adını taşıyan müzede bu akşam fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlenecek.

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gömüldü.



Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserler bıraktı.