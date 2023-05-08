Aliyev, 801 mahkum için af kararı çıkardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiği ve af genelgesine imza attığı bildirildi.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 801 kişinin ismine yer verildi. Listede, 2 Türk vatandaşının da ismi yer aldı.

Açıklamada, genelgenin, uygulandığı kişi sayısı bakımından bağımsız Azerbaycan tarihinde kabul edilen en büyük af genelgesi olduğu kaydedildi.