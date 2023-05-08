İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5092
  • EURO
    21,5973
  • ALTIN
    1267.82
  • BIST100
    4379.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Aliyev, 801 mahkum için af kararı çıkardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 801 mahkum için af kararı çıkardı.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Aliyev, 801 mahkum için af kararı çıkardı
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiği ve af genelgesine imza attığı bildirildi.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 801 kişinin ismine yer verildi. Listede, 2 Türk vatandaşının da ismi yer aldı.

Açıklamada, genelgenin, uygulandığı kişi sayısı bakımından bağımsız Azerbaycan tarihinde kabul edilen en büyük af genelgesi olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.