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Dünya

Aliyev: Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:37
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