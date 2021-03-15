Aliyev bizzat duyurdu: Ermenistan ile müzakere sürecini başlattık

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 07:49 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Linde ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, AGİT'in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın çözümüne doğrudan dahil olan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Şimdi çatışmanın tarihe kavuştuğunu ve geleceğe bakmaları gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Savaştan sonraki son dört ayın, her iki tarafın eski sayfayı kapatıp geleceğe odaklanma iradesini gösterdiğini düşünüyorum. Bu çok önemlidir." dedi.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarına başladıklarını, o bölgelerde köy ve şehirlerin, kültürel anıtlar ve altyapının tamamen imha edildiği için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Tamamen tahrip olmuş alanın 10 bin kilometrekareden fazla olduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında iletişim hatlarının açılması için müzakere sürecini başlattık. Bu, 10 Kasım'da imzalanan bildirinin bir parçasıdır. Çeşitli düzeylerde birkaç görüşme yapıldı. Bu konunun savaş sayfasını tamamen kapatmak ve geçmişte bırakmak için bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iletişimin açılması bölgedeki tüm ülkelerin yararına olacak, bölgesel işbirliğine yeni dinamikler getirerek yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu, diğer birçok alanda potansiyel işbirliğine yol açabilir. Azerbaycan'ın buna hazır olduğunu zaten açıkça söyledim. Biz görevimizi tamamladık. Topraklarımızı kurtardık, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve AGİT kararlarını hayata geçirdik. Şimdi geleceğe odaklanmamız gerekiyor."

Linde ise AGİT Dönem Başkanı olarak en büyük önceliklerinin, Avrupa'daki güvenlik sistemini korumak, güvenliği demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilişkilendiren kapsamlı bir güvenlik konseptini desteklemek olduğunu belirtti.

AGİT bölgesindeki çatışmanın çözümüne katkıda bulunmak için neler yapabileceklerini gözden geçireceklerini ifade eden Linde, "Bu bağlamda uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları, insancıl hukuk, kadın hakları, barış ve güvenlik önceliklerimizdir. Bu konularda birlikte çalışmanın mümkün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.