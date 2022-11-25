İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6374
  • EURO
    19,4039
  • ALTIN
    1049.85
  • BIST100
    4856.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev'den 'Macron' resti: Bu görüşme olmayacak
Dünya

Aliyev'den 'Macron' resti: Bu görüşme olmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Aralık'da Brüksel'de Ermenistan ve AB ile üçlü formatta planlanan görüşmeye katılmayacağını bildirdi. Aliyev gerekçe olarak, Erivan yönetiminin görüşmeye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katılımını şart koyması olarak gösterdi.

TRT Haber25 Kasım 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Aliyev'den 'Macron' resti: Bu görüşme olmayacak
ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ADA Üniversitesi'nde düzenlenen 'Orta Koridor: Geopolitik, güvenlik ve ekonomi' başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Burada uluslararası strateji ve güvenlik merkezleri başkanlarının sorularını yanıtlayan Aliyev, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan Ermenistan ve AB arasındaki üçlü formatta görüşmeye katılmayacağını bildirdi.

Aliyev, Ermenistan başbakanı Paşinyan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katılması halinde görüşmeyi kabul ettiğine ilişkin Charles Michel'in ofisinde kendilerine bilgi verildiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, söz konusu durum için ' Bu, görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor' ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.