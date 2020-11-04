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Dünya

Aliyev: Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilsin savaşı durduralım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan askerlerini çekmesi şartıyla Karabağ'daki savaşı durdurmaya hazır olduğunu açıkladı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:30
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aliyev İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda Karabağ hakkında açıklamalrda bulundu. Aliyev, "Savaş ne kadar erken biterse o kadar iyi. Defalarca dedim ve bir kez daha şunu tekrar edebilirim eğer Ermenistan Başbakanıişgal ettiği topraklardan çekilirse o zaman biz barış yapmaya hazırız.  

PAŞİNYAN GÖRÜŞMELERE HAZIR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce Al Arabiya TV kanalına verdiği bir röportajda, Erivan'ın Karabağ'daki sorunun çözümü için görüşmelere hazır olduğunu ancak Bakü'nün taviz vermediğini belirtti. 

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