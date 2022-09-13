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Dünya

Aliyev, komutanlarla görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetler komutanları ile düzenlediği toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği değerlendirdi.

IHA13 Eylül 2022 Salı 15:41 - Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki sınırda neden olduğu provokasyonlara ilişkin silahlı kuvvetler komutanları ile toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda, Aliyev'e sınırdaki durumla ilgili raporlar sunulduğu, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin devlet sınırında yaptığı provokasyonların önlendiği ve gereken tüm görevlerin yerine getirildiği belirtildi. Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ait olduğuna dikkat çekilerek, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan, toplantıda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerem Veliyev ve Azerbaycan Devlet Sınır Güvenliği Hizmeti Başkanı Elçin Guliyev de hazır bulundu.

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