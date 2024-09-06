Aliyev, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen Ambrosetti Forumu'nda katıldığı bir panelde moderatörün sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuğu olasılığı yönündeki soruyu yanıtlayan Aliyev, her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içerisinde bulunduklarını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bu süreçte belirli rol alabileceğini belirterek, "Ukrayna'nın ve tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini kararlılıkla destekliyoruz. Ancak aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olmadık ve olmayacağız. Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için girişimde bulunmadık. Bu sürece katılmak isteyenlerin çok olduğunu biliyorum. Ama bizim de buna katılmamız istenirse biz hazırız." diye konuştu.