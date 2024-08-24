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Dünya

Aliyev: Ukrayna'ya insani yardım sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetindeyiz

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj gönderen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya bundan sonra da gerekli insani destek ve yardımı sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetinde olduklarını bildirdi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Aliyev: Ukrayna'ya insani yardım sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetindeyiz
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Zelenskiy ile Ukrayna halkını kendisi ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, iki ülkenin zengin geleneklere sahip dostane ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Aliyev, tarihsel olarak birbirine destek veren Azerbaycan ve Ukrayna halklarının iradesinin bugün iki devlet arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu vurguladı.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERME NİYETİNDEYİZ"

Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki karşılıklı güven ve desteğe dayalı ilişkilerin düzeyinin, enerji alanı başta olmak üzere birçok alanda etkin işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Aliyev, "Azerbaycan ve Ukrayna, BM Şartı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak toprak bütünlüğü ve egemenlik konularında karşılıklı destek ve dayanışma göstermektedir. Dost Ukrayna halkına bundan sonra da gerekli insani destek ve yardımı sağlamak için her türlü çabayı gösterme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve güvenilir ortaklığın güçlendirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi yönündeki ortak çabaları başarıyla sürdüreceklerinden emin olduğunu vurguladı.

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