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Dünya

Aliyev'den Erdoğan'a Van'daki çığ düşmesine ilişkin taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AA06.02.2020  15:52 - Güncelleme: 06.02.2020  15:52

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Van'daki çığ felaketinde can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten İlham Aliyev, yaralılara da şifa diledi.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Acınız acımızdır, kardeşimiz Türkiye." ifadeleri yer aldı.

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