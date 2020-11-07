Aliyev'den kritik karar: Ülkenin önemli şirketleri Yatırım Holding'e devredildi

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:00 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:09

Aliyev'in kararı gereği Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), AzerGold Kapalı Anonim Şirketi, Hazar Denizcilik Şirketi ve Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yönetimi Azerbaycan Yatırım Holding'e devredildi.

Azerbaycan Yatırım Holding, Aliyev'in kararıyla, devlet şirket ve işletmelerinin ortak ilkeler temelinde yönetimi, yatırım programlarının şeffaflık ve ekonomik verimliliğinin artırılması, kısmen veya tamamen özelleştirmeye hazırlanması amacıyla kamu tüzel kişiliği olarak 7 Ağustos 2020'de kurulmuştu.

Daha sonraki süreçte Azerbaycan Hava Yolları, Azerbaycan Demiryolları, Azersu, Azerenerji gibi bazı şirketlerin de holdingin yönetimine verileceği öngörülüyor.