İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev'den kritik karar: Ülkenin önemli şirketleri Yatırım Holding'e devredildi
Dünya

Aliyev'den kritik karar: Ülkenin önemli şirketleri Yatırım Holding'e devredildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin önemli şirketlerinin Azerbaycan Yatırım Holding'in yönetimine devredilmesi yönünde karar aldı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 08:00 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:09
ABONE OL

Aliyev'in kararı gereği Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), AzerGold Kapalı Anonim Şirketi, Hazar Denizcilik Şirketi ve Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yönetimi Azerbaycan Yatırım Holding'e devredildi.

Azerbaycan Yatırım Holding, Aliyev'in kararıyla, devlet şirket ve işletmelerinin ortak ilkeler temelinde yönetimi, yatırım programlarının şeffaflık ve ekonomik verimliliğinin artırılması, kısmen veya tamamen özelleştirmeye hazırlanması amacıyla kamu tüzel kişiliği olarak 7 Ağustos 2020'de kurulmuştu.

Daha sonraki süreçte Azerbaycan Hava Yolları, Azerbaycan Demiryolları, Azersu, Azerenerji gibi bazı şirketlerin de holdingin yönetimine verileceği öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.