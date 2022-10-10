Aliyev'den ''Türk F-16'' iddiasına tepki: Bizden özür dilemeliler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk F-16'ları, Fransa ve Paşinyan'ın iddialarına ilişkin CNN'e önemli açıklamalarda bulundu.

-Efendim, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile konuştum ve bana Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı açık destek nedeniyle bu ihtilafın önceki çatışmalardan çok farklı olduğunu söyledi. Şu anda Azerbaycan'da Türk kuvvetleri veya Türk teçhizatı var mı efendim?



-Türk teçhizatı evet, Türk kuvvetleri hayır. Ve açıkçası, Ermenistan cumhurbaşkanının bu fırsatı CNN aracılığıyla dünyaya seslenmek ve söylentileri yaymak için kullanmasına üzülüyorum. Başka türlü adlandıramam çünkü senin bana sunduğun gibi söylediklerini ben görmedim ama senden duyduklarım kesinlikle yanlış. Yanlış bilgidir. Türkiye bizi destekliyor ama bu siyasi bir destek. Bu diplomatik bir destektir ve bu destek olmasaydı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu söylediği çok açık pozisyonu olmasaydı, muhtemelen bugün Ermenistan amacına ulaşmış olurdu" cevabını verdi.

-Azerbaycan'da Türk teçhizatı olduğunu söylediniz. Hangi Türk ekipmanı efendim?

-Silahlar, Türk silahları, sadece Türk silahları değil, Rus silahları, İsrail silahları, Belarus silahları, Ukrayna silahları, adını siz koyun. Çünkü bugün askeri teçhizat alımlarımızın coğrafyası gittikçe genişliyor ve bunun bedelini biz ödüyoruz. Ermenistan'ın silahlarını nasıl ve nereden temin ettiğine bakarsanız, bu silahların parasını ödeyemediklerini görürsünüz, çünkü bu milyarlarca dolar. Fakir bir ülke için bu imkansız. Müttefiklerinden ücretsiz silah alıyorlar, biz de onlara para ödeyerek silah alıyoruz.

-Sahada Azerbaycan'a ciddi destek sağlayacak Türk F-16'lar var mı?

-F-16'lar askeri tatbikat için Azerbaycan'a geldi. Geçen yıl Azerbaycan ve Türkiye on ortak askeri tatbikat yaptı. Türkiye bizim müttefikimizdir ve burada hava kuvvetleri de dahil olmak üzere askeri tatbikatlar yapmak yaygındır. Bu arada bu yıl pandemi nedeniyle sadece iki askeri tatbikat yaptık. Bunlardan biri, Azerbaycan'a yapılan Ermeni saldırısından hemen önceydi. Yani F-16'lar yerde, uçmuyorlar. Hiçbir şekilde herhangi bir savaşa katılmazlar.

-F-16'lar kullanımda değil demi?

-Sizlere çatışmaların ilk günlerinde Türk F-16'larının Ermeni SU-25'i düşürdüğünü söyledikleri bir Ermeni sahtekarlığından bahsetmek istiyorum. Bu sahte ve bizi bununla suçlayanlar şimdi özür dilemeli. Çünkü bunun sahte olduğunu herkes biliyor. F-16'lar burada ama doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi yerdeler.

- 1990'lardan bu yana uzun süredir devam eden bu anlaşmazlığa çözüm arayan AGİT'in Minsk Grubu'na Fransa, ABD ve Rusya eş başkanlık ediyor. Fransa dışişleri bakanı, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin çatışmayı körükleme riski taşıdığı konusunda özellikle uyardı. Türkiye tarafından desteklendiğinizi söylüyorsunuz. Ama bu desteğin bu çatışmayı daha da kötüleştirme riskini taşıdığını söylediklerinde Fransızlara ne diyorsunuz?

-Buna katılmıyorum. Dediğim gibi, Türkiye bölgede ve özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununda istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor. Her ülkenin bir ortağı ve bir müttefiki olabilir. Azerbaycan ve Azerbaycan halkı da Türkiye gibi böyle bir ortak, böyle bir müttefik ve böyle bir kardeşe sahip olmaktan mutludur. Ermenistan'ın Fransa'yı müttefiki olarak görmesine ve Fransa'nın şu anda Ermenistan'ın çoğunu destekleyen bir ülke olmasına itiraz etmiyoruz. Aynı zamanda müttefik seçmenin ülkelerin kendilerine kaldığını görüyoruz. Örneğin Fransız dışişleri bakanı Rusya'nın Ermenistan'ı ücretsiz silahlarla desteklemesinden endişe duymuyor ve bunun çatışmanın uluslararasılaşması olduğunu düşünmüyor. Ama Türkiye meşru, siyasi desteğini ifade ettiğinde bu bir endişe haline geliyor ve ben açıkçası, Bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine karşı nasıl böyle davranabileceğini anlayamıyor musunuz? NATO üyelerinin müttefik olması gerekiyordu. Ama görmüyoruz.

Star Gazetesi