İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aliyev'in İran ile ilgili yaptığı açıklamaya destek
Dünya

Aliyev'in İran ile ilgili yaptığı açıklamaya destek

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asif Kurban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ile ilgili yaptığı açıklamaya destek verdiklerini bildirdi.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Aliyev'in İran ile ilgili yaptığı açıklamaya destek
ABONE OL

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın 30 yıl süren Ermenistan işgaline son vermesinin, sadece ülkede değil İran'da yaşayan 30 milyondan fazla Azerbaycan Türkü ve Türk dünyasında da sevinçle karşılandığını belirtti.

Azerbaycan'ın savaş bittikten sonra uyguladığı politikalarla Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasını, bölge ülkelerinin her birinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak iş birliklerini hedeflediğini bildiren Kurban, "Ancak üzülerek görmekteyiz ki Azerbaycan'ın bu iyi niyet politikaları komşu İran tarafından memnunlukla karşılanmamakta ve gün geçtikçe açık, aleni ve şiddetini artırarak Azerbaycan karşıtı politika yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, 25 Kasım'da, "Azerbaycan'ın laik yaşam tarzını ve İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim insanımızın bir parçası." şeklinde tamamladığı açıklamasını desteklediklerini vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Dünya Azerbaycanlılarının fikirlerine tercüman olan Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev tarafından yapılan bu uyarıyı destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu uyarısı, net mesajlar içermektedir. İran, iyi komşuluk kurallarına uygun hareket etmemekte, ilişkileri sıfırlama politikası izlemektedir. Temennimiz, İran devletinin bu uyarılardan ders çıkarması, bünyesinde bulunan 30 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü'ne ana dilde eğitim başta olmakla haklarının verilmesi, son günlerde gösterilerde kadın, kız demeden gözaltına aldığı, işkence uyguladığı inşaların bir an önce serbest bırakılması."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.