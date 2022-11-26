Aliyev'in İran ile ilgili yaptığı açıklamaya destek

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın 30 yıl süren Ermenistan işgaline son vermesinin, sadece ülkede değil İran'da yaşayan 30 milyondan fazla Azerbaycan Türkü ve Türk dünyasında da sevinçle karşılandığını belirtti.

Azerbaycan'ın savaş bittikten sonra uyguladığı politikalarla Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasını, bölge ülkelerinin her birinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak iş birliklerini hedeflediğini bildiren Kurban, "Ancak üzülerek görmekteyiz ki Azerbaycan'ın bu iyi niyet politikaları komşu İran tarafından memnunlukla karşılanmamakta ve gün geçtikçe açık, aleni ve şiddetini artırarak Azerbaycan karşıtı politika yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, 25 Kasım'da, "Azerbaycan'ın laik yaşam tarzını ve İran'daki Azerbaycanlılar dahil, dünyadaki Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar bizim insanımızın bir parçası." şeklinde tamamladığı açıklamasını desteklediklerini vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"Dünya Azerbaycanlılarının fikirlerine tercüman olan Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev tarafından yapılan bu uyarıyı destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu uyarısı, net mesajlar içermektedir. İran, iyi komşuluk kurallarına uygun hareket etmemekte, ilişkileri sıfırlama politikası izlemektedir. Temennimiz, İran devletinin bu uyarılardan ders çıkarması, bünyesinde bulunan 30 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü'ne ana dilde eğitim başta olmakla haklarının verilmesi, son günlerde gösterilerde kadın, kız demeden gözaltına aldığı, işkence uyguladığı inşaların bir an önce serbest bırakılması."