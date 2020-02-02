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Dünya

Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi'ye İran’dan destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak’ta Tevfik Allavi’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.

02.02.2020  19:35 - Güncelleme: 02.02.2020  19:35

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Tevfik Allavi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin olumlu karşılandığını söyledi. Musevi, "Irak’ta bağımsızlık, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve demokrasinin temellerinin güçlendirilmesini desteklemeye devam eden İran, Tevfik Allavi'nin ülkenin yeni başbakanı olarak seçilmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Musevi, yeni görevinde Allavi’ye başarılar dileyerek, İran’ın ülkedeki sorunların çözülmesi için komşu Irak hükümetine gerekli imkanları sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün eski İletişim Bakanı Tevfik Allavi’ye hükümeti kurma görevini vermişti.

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