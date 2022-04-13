Alman askerleri Mali'den çekilebilir

Alman basınında yer alan haberlere göre, Baerbock, dün başladığı temasları kapsamında Alman askerlerinin de görev yaptığı Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nu (MINUSMA) ziyaret etti.

Avrupa Birliği'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa eğitim misyonu "EUTM" yetkilileriyle de bir araya gelen Baerbock'un geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüşmesi bekleniyor.

Baerbock, Mali'deki temaslarının ardından 2017'den bu yana Alman askerlerinin Gazelle Operasyonu'nu yürüttüğü Nijer'e geçecek.

Baerbock'un, Alman Federal Meclisi'nde Mali'deki Alman askerlerinin görev süresine ilişkin mayısta yapılacak oylama öncesi "gözlem" amacıyla bölgeye gittiği belirtiliyor.

- AB İLE WAGNER KRİZİ

Avrupa Birliği (AB) ile Bamako'daki cunta yönetiminin arası Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla açılmıştı.

İlk olarak Fransa, Wagner iddialarının ardından 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Wagner'in Mali'deki varlığına şiddetle karşı çıkan AB de Barkhane güçlerine destek amacıyla 2020'de oluşturulan Takuba Görev Gücü'nü sonlandırma kararı almıştı.

- ALMAN ASKERLERİ MALİ'DEN ÇEKİLEBİLİR

Gelişmeler üzere Almanya'nın MINUSMA ve EUTM'deki Alman askerlerinin mayısta dolacak görev süresini uzatıp uzatmayacağı merak ediliyor.

AB'nin 11 Nisan'da duyurduğu EUTM Mali ve EUCAP Sahel Mali isimli 2 eğitim misyonunu durdurma kararının ardından Almanya'nın da Alman askerlerinin görev süresinin yenilemeyeceği tahmin ediliyor.

Almanya'nın son dönemde Bamako yönetimiyle bazı teknik sorunlar da yaşadığı biliniyor.

Berlin'in, insansız hava araçları ve İsrail'den kiraladığı NH 90 nakliye helikopterleri havalandırmak için yetkililerden 36 saat öncesinde izin alması gerekiyor.

Bu kısıtlamalar nedeniyle Alman ordusunun bölgedeki keşif uçuşlarının oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor.

Almanya'nın 15 bin asker ve polisin görev yaptığı MINUSMA'da 100 askeri bulunuyor. Yaklaşık 1000 askerin eğitim verdiği EUTM'de de 300 askeri görev yapıyor.